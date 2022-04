La reina Isabel II cumplió 96 años este jueves 21 de abril, en una celebración marcada por el primer aniversario de la muerte de su esposo, Felipe de Edimburgo.

En sus largos años de vida, la monarca más longeva del mundo ha presenciado guerras mundiales, numerosos acontecimientos políticos, crisis familiares y la pandemia.

Sin miedo a utilizar labios rojos, lentejuelas, pedrería, colores fuertes, escotes asimétricos, gabardinas y estampados, la reina es el claro reflejo de lo que representa el estilo británico.

En CNN Chile repasamos sus mejores looks junto a la opinión de cuatro expertas, quienes destacan que no solo responden a una influencia de la época, sino que también han demostrado persistir entre las tendencias actuales. Como dicen por ahí, la moda es cíclica.

“God Save the Queen”, una fashion icon de ayer y hoy

La asesora de imagen Camila Serrano explica a CNN Chile que el sombrero floral es un claro guiño a la reconocida actriz Elizabeth Taylor -ya que fue quien lo puso de moda en aquella época-. Además de un vestido bouclé verde mar, junto a un collar y aros de perla -influenciado por Coco Chanel-, finalizando con el broche Cullinan V en forma de corazón, un diamante de 18,8 quilates que perteneció a su abuela la reina María de Teck. Sus labios rojos entregan como resultado un look “muy chic para esa época”.

“Creo que no existe un color que no haya usado la Reina durante su larga vida, pero como asesora de imagen no puedo dejar de deleitarme cuando usa uno de su paleta y este es el caso: ese verde frío le queda espectacular. A diferencia de otros tonos como el mostaza o verde flúor que se la comen viva, este armoniza a la perfección con su colorido”, agrega la experta.

La asesora de imagen Andrea Pastricos manifiesta a CNN Chile que para aquellos que están de alguna manera ligados a la moda, los estilos rupturistas que utiliza la reina han influenciado hasta las nuevas generaciones, z y millennials.

“Sus looks son fieles a la esencia del clásico tweed de Chanel, manteniendo una vibra elegante y formal, pero a la vez jugando con accesorios y texturas que le brindan aires de modernidad. Debemos destacar su versatilidad, un día la podemos ver de all white, mientras que al otro se presenta con un traje de dos piezas, o un largo abrigo, de color morado y un sombrero llamativo, pero fancy”, destaca.

Como parte de su marca personal, no es extraño ver a la reina utilizar vestimentas color block -vestir en una sola tonalidad-, una tendencia muy vanguardista y que se utiliza bastante estos años.

En esta ocasión, la asesora de imagen y diseñadora de vestuario, Carolina Gaete, destaca este look usado por la monarca británica para la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, un traje vibrante “en complemento con adornos en tonos violeta para crear un perfecto color block. Siempre acompañada de una cartera de asa corta. Sin duda, visualmente aporta mayor elegancia”.

Dejando absolutamente claro que no por la edad que tiene debe vestirse con tonos más oscuros y demostrando lo versátil y amantes de los colores que puede ser, la también asesora de imagen Daniela Mateluna distingue el color preferido de la reina: el amarillo.

“Hemos visto amarillo con negro, amarillo con blanco, amarillo con azul, amarillo con flores. De hecho, siempre usa tres colores en su look completo o hasta más colores, pero siempre los lleva con total armonía“, detalla a CNN Chile.

“Yo diría que la Reina Isabel fue la primera influencer real de lo que es la realeza británica“, manifiesta Mateluna. Esto porque desde utilizar cuando joven prendas acentuadas a la cintura -en corte A-, looks campestres, el típico pañuelo en la cabeza con lentes de sol, hasta vestir de forma monocromática con colores intensos, demuestra que impone un sello que “es una de las tendencias más fuertes hoy en día”.

Vanguardista y atemporal

La Reina Isabel II ha dejado una marca, dejando atrás la típica imagen de una realeza más antigua que viste con pelucas y grandes vestidos, dando paso a una esencia más personal que permite a la corona ser un poco más “flexible” con su imagen.

“Muchas veces, sobre todo en Chile, las personas tienden a dejar sus estilos de lado y los cambian por los clásicos atuendos de ‘persona mayor’ (erróneamente catalogados), lo cual es tremendamente errado, se puede seguir vistiendo con colores llamativos, abrigos texturizados y sombreros llamativos, independiente de la edad que tengas”, explicó la experta Andrea Pastricos.

Un estilo que para algunos podría ser muy pretencioso -debido a su edad-, pero que demuestra que el número presente en su cédula de identidad no marca cómo debe expresarse.

Inspirando a miles de diseñadores y hasta su propia familia, la reina ha dejado una marca en el mundo de la moda que será difícil de olvidar.