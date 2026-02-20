“Vulnera la independencia y soberanía de nuestro país”: Cancillería entregó nota de protesta a EEUU por revocación de visas

El ministro Alberto van Klaveren expresó el rechazo "enérgico" del Estado de Chile a la acción tomada por parte de Estados Unidos, siendo uno de los afectados el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz. "Es una medida que no es aceptable y realmente es inexplicable", añadió.

Este viernes se conoció la revocación de visas oficiales para tres funcionarios chilenos por parte de Estados Unidos. Entre los implicados está el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien mediante un video compartió que lamentaba lo ocurrido y que en ningún momento puso en peligro infraestructura crítica norteamericana, como acusan desde Washington.

Al respecto en horas de la tarde habló el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, luego de haberse reunido con el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.

“Quiero reiterar que el Gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida, porque es una medida que responde a una imputación absolutamente falsa. Ninguna acción del Gobierno de Chile y ninguna acción de funcionarios de Gobierno y del Estado de Chile podrían poner en riesgo la seguridad regional, obviamente tampoco la seguridad nacional de Chile y tampoco la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo el canciller chileno.

“Es una medida que no es aceptable y realmente es inexplicable”, añadió.

Si bien Cancillería solicitó información sobre quiénes eran los funcionarios afectados y las magnitudes de esta revocación, como por ejemplo a qué familiares afecta o por cuánto tiempo, Judd explicó que por “razones legales” no podía compartirla, pero que las personas afectadas sí fueron notificadas directamente.

Así como lo hizo a mediodía el Presidente Gabriel Boric, condenando las decisiones unilaterales que adoptaba Estados Unidos, Van Klaveren agregó que es “una medida que vulnera la independencia y la soberanía de nuestro país”.

Por ello, en la instancia en que dialogaron con el embajador Judd se les hizo entrega de una nota de protesta.

Explicación de Estados Unidos para revocar visas

Según explicó el embajador estadounidense en la reunión, esta medida se origina en la solicitud de autorización que presentaron dos empresas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para el tendido del cable submarino que uniría las costas de Chile con las de Hong Kong en el gigante asiático.

“El gobierno de los Estados Unidos estima que ese cable podría, de alguna manera, representar una amenaza a su seguridad. Nosotros en realidad estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, que está en evaluación”, comentó Van Klaveren. “El proyecto que sí ha sido aprobado para el tendido de un cable submarino es otro, en el que justamente participa una empresa de Estados Unidos muy prestigiosa como es Google en el que también participa el Estado de Chile”.