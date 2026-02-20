Ministro Juan Carlos Muñoz confirma que EE.UU. le revocó la visa: “Lo lamento profundamente”

El secretario de Estado defendió su gestión al frente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, subrayando que durante los últimos cuatro años la cartera ha impulsado iniciativas para fortalecer la conectividad digital del país.

Este viernes el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó que es uno de los integrantes del gabinete a quienes Estados Unidos les retiró la visa de ingreso.

“He sido informado de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente”, inició diciendo el secretario de Estado.

“Hemos trabajado intensamente para mejorar las condiciones de conectividad en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna”, afirmó.

Asimismo, agregó: “Dentro de esos proyectos avanzamos, por ejemplo, en un acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la región de Valparaíso hasta Sídney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur”.

“Nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito. En ese sentido, estamos conscientes también de que ningún tipo de proyecto de la naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional”, indicó.

Posteriormente, indicó que “en los últimos meses no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación”.

“Personalmente una sanción de Estados Unidos duele especialmente porque tengo un vínculo importante con ese país. Fue ahí donde formé mi familia, donde inicié mis estudios, primero en California 4 años y medio, luego en Boston un año sabático, y por tanto esto duele más especialmente porque es un país al cual le tenemos mucho afecto”, explicó.

EE.UU. revoca visas a tres funcionarios chilenos

Fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien anunció durante la mañana la revocación de visas a tres altos funcionarios chilenos por su presunta vinculación con un proyecto de telecomunicaciones considerado “infraestructura crítica”.

A través de un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que los sancionados “con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.