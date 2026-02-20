Cable submarino entre Chile y China sería el motivo del revocamiento de visas a altos funcionarios por parte de EE.UU.

Para Washington, un enlace que permita canalizar tráfico digital entre Sudamérica y Asia sin pasar por nodos bajo su influencia estratégica representa un riesgo en un contexto de creciente competencia tecnológica con Beijing.

Este viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la revocación de visas a tres altos funcionarios chilenos por su presunta vinculación con un proyecto de telecomunicaciones considerado “infraestructura crítica”.

Un cable submarino entre Chile y China

De acuerdo con fuentes diplomáticas, citadas por Ex-ante- la medida apunta al proyecto Chile China Express, una iniciativa que busca tender un cable submarino de fibra óptica para conectar directamente Valparaíso con Hong Kong, sin pasar por rutas tradicionalmente bajo influencia estadounidense.

Según conisgnó Ex-Ante, el consorcio detrás del plan está integrado por China Mobile, HMN Technologies y Hengtong Optic-Electric —empresa que adquirió la participación que anteriormente pertenecía a Huawei—. La inversión estimada ronda los US$500 millones.

Los cables submarinos constituyen una infraestructura estratégica: más del 95% del tráfico mundial de datos circula por estas redes.

Un enlace directo entre Chile y China permitiría que parte del tráfico entre Sudamérica y Asia evite nodos bajo control o influencia de Estados Unidos.

A través de un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que los sancionados “con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

La misiva estadounidense también incluyó críticas directas al gobierno del presidente Gabriel Boric, señalando que su administración quedará “empañada por acciones que, en última instancia, socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno”.

En el mismo texto, Washington expresó su expectativa de avanzar en “prioridades compartidas” con una eventual administración encabezada por José Antonio Kast.

Los funcionarios afectados

Entre quienes perdieron la visa estadounidense figuran el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen.

Constitución de la filial en Chile

El 18 de agosto, la filial británica China Mobile International UK Limited constituyó en Santiago la sociedad CMI Chile SpA, con un capital inicial de US$3 millones.

Entre sus objetos sociales figura la prestación de servicios de telecomunicaciones y el aterrizaje de cables submarinos.

La creación de la sociedad se produjo tras una serie de reuniones sostenidas en 2024 y 2025 entre ejecutivos de la compañía y autoridades de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Según registros públicos de lobby, el 16 de abril de 2025 el ejecutivo Shuai Liu visitó al subsecretario Claudio Araya junto a Wei Wang, vicepresidente de Redes y Soluciones de China Mobile International (USA), en un encuentro descrito como una “presentación simple de la empresa”.

Un antecedente: El cable Humboldt

No es la primera vez que un proyecto de conectividad internacional genera fricciones geopolíticas.

El plan original del cable Humboldt contemplaba una conexión directa con Asia que incluía participación china.

Sin embargo, tras presiones y reconfiguraciones estratégicas, las empresas chinas quedaron fuera y Chile optó por una alianza con Google, redirigiendo el trazado hacia Australia.