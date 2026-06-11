México celebra bajo la lluvia su triunfo ante Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026

(CNN Español) — Cientos de aficionados se reunieron este jueves en el Ángel de la Independencia, en el corazón de la capital mexicana, para celebrar la victoria de México ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras el silbatazo final en el Estadio Azteca, una ola de camisetas verdes, banderas y cánticos tomó Paseo de la Reforma. Entre los festejos, los asistentes entonaron “Cielito Lindo” y corearon “¡México, México!” mientras celebraban el debut triunfal de la selección nacional como anfitriona del torneo.

“Se jugó bien, se ganó, logramos esos primeros tres puntos y vamos por más”, dijo a CNN un aficionado que llevaba una peluca con los colores verde, blanco y rojo, minutos antes de que comenzara a llover.

“La gente está loca, la gente disfruta aunque hay temas extracancha”, añadió.

El arranque del Mundial 2026 en México, que comparte sede con Estados Unidos y Canadá, coincidió con movilizaciones en distintos puntos del país. Maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de transportistas, agricultores y colectivos sociales —incluidos familiares de personas desaparecidas— realizaron protestas para visibilizar sus demandas en medio de la atención internacional que acompaña al torneo.

En el centro de la ciudad se vivió un ambiente de fiesta. Familias, grupos de amigos y aficionados llegados de distintos puntos de la capital se concentraron alrededor del monumento para celebrar la victoria de México en casa.

Poco después del partido, una fuerte lluvia cayó sobre la capital mexicana y dispersó a parte de los asistentes, pero muchos permanecieron en el lugar cantando, ondeando banderas y celebrando el primer triunfo de la selección mexicana como anfitriona del Mundial.

La victoria le dio a México sus primeros tres puntos del torneo y marcó una tarde de festejos en una ciudad acostumbrada a convertir el Ángel de la Independencia en escenario de las grandes celebraciones deportivas nacionales.