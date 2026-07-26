Cadem: 37% aprueba la gestión del Presidente Kast y 59% la desaprueba

La encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer sus resultados durante la cuarta semana de julio.

#Cadem Sólo un 13% piensa que hubo un sabotaje del equipo de gobierno para sacarla del cargo y un 8% que su salida se debió a las críticas de la izquierda y de los partidos de oposición

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— Cadem_cl (@Cadem_cl) July 27, 2026