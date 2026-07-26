Rosalía se toma una pausa del Lux Tour y disfruta de Santiago: Recorre el Parque Forestal y visita la librería Odisea

Rosalía realizó su segundo concierto programado en el Movistar Arena y logró capturar el mismo asombro que marcó su show inaugural. Esta vez, la jornada estuvo marcada por nuevas interacciones con el público y por el confesionario junto a Romina Pistolas, quien reveló haber cometido adulterio.
Con la espontaneidad que la caracteriza, la artista española protagonizó un momento con una fanática, donde expresó que le gustaría visitar Calama y recorrer Chile.
“La naturaleza y pureza que he visto es una cosa que no he visto en ningún sitio más”, comentó ante el público.
Otro momento enigmático de la noche fue el que compartió con una seguidora chilena, con quien interpretó Como un G, canción perteneciente al álbum Motomami.
“Antonella, yo no creo que tú seas imitadora de nadie, eres tú misma y suenas precioso. Gracias por venir esta noche”, dijo la artista española.
@chileanfangirl yo soy fan de los fan moments ☝🏻😭 #concert #chile #luxtour #lux #rosalia @La Rosalia @DG Medios | conciertos ♬ sonido original – Gabi | Música & Shows
@rosaliaxlux #ROSALIA canto con una fan “Como Un G” en la segunda fecha del #luxtour en Chile 🇨🇱 🥹. #motomami #viral ♬ COMO UN G – ROSALÍA
@arielyly_ @rominapistolas en el confecionario hoy!!!! #chile #rosalia #confesionario ♬ original sound – Ari 🦋🩵
Los pasos de Rosalía en Chile
La catalana también se ha dado el tiempo, pese a su estrecha agenda, de compartir con sus fanáticos y tomarse fotografías con ellos. Además, ha incursionado en la gastronomía japonesa, visitando el restaurante Naoki, y durante una fría mañana de invierno llegó hasta el local Mirlo para conseguir un buen desayuno.
Durante este domingo, la artista estuvo en el espacio literario y café Odisea, ubicado en plena Alameda, en las cercanías del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Es sabido que la compositora es una apasionada lectora.
“Gracias, Rosalía, por tu sencillez, tu admiración por la literatura, la poesía chilena y por regalarle un momento tan especial a nuestro rincón en Santiago”, publicaron desde la librería.
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Lo más leído
- Cadem: 37% aprueba la gestión del Presidente Kast y 59% la desaprueba
- PPD responde a Alvarado tras sus críticas al liderazgo opositor: "Tenemos apertura al diálogo, pero tampoco somos ingenuos"
- "Una mala noticia para el mundo": Bernardo Larraín alerta por aranceles de Estados Unidos y pide pragmatismo
- Diamela Eltit califica de "totalmente cruel" proyecto Escucha su Corazón y lanza durá crítica a Urruticoechea: "No tiene peso cultural ni intelectual"
- Escultor chileno Mauricio Guajardo gana el primer premio de la Bienal del Chaco