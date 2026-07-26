“Una mala noticia para el mundo”: Bernardo Larraín alerta por aranceles de Estados Unidos y pide pragmatismo

El presidente de Empresa CMPC y fundador del centro de estudios Pivotes, Bernardo Larraín, analizó el complejo escenario económico internacional tras la decisión del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, de imponer aranceles del 12,5% a diversos productos provenientes de Chile. Durante su entrevista en el programa Influyentes de CNN Chile, el dirigente empresarial detalló cómo esta medida afecta no solo a los exportadores locales, sino que también altera las dinámicas del comercio global y la proyección de nuestro país.
Si bien aclaró que a Empresa CMPC no le afecta de forma directa en la exportación de celulosa, reconoció el golpe para la manufactura de productos derivados de la madera y otros bienes nacionales. Sin embargo, el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) apuntó a un problema mayor: el fin del libre flujo comercial y el surgimiento de estrategias de autosuficiencia en potencias como China. “Finalmente, cuando se entra en esta guerra comercial, iniciada por Estados Unidos, los otros países responden. Y no solamente responden con reacciones, poner aranceles de vuelta para las exportaciones de Estados Unidos hacia ese país, sino que también empiezan a elaborarse estrategias más de largo plazo”, explicó Larraín.
El líder gremial criticó la falta de reglas claras y el aumento de la arbitrariedad en las decisiones de las potencias globales, factores que dificultan la gestión de riesgos para el sector privado. “Si hay una cosa que el mundo empresarial le cuesta más internalizar es, precisamente, la discrecionalidad”, afirmó el presidente de Empresa CMPC, agregando que esta tendencia a resolver disputas mediante guerras comerciales es “una mala noticia para el mundo“. A su juicio, países pequeños y altamente integrados como Chile son los principales perjudicados por estas políticas proteccionistas.
Frente a los cuestionamientos sobre un supuesto abanderamiento de la actual administración chilena con Estados Unidos en desmedro del gigante asiático, Larraín desestimó las críticas y defendió el actuar de la Cancillería. El empresario hizo un llamado a mantener una diplomacia activa con todas las potencias para resguardar la economía nacional. “Hay que ser extremadamente proactivos, pragmáticos y seguir negociando, seguir haciendo una labor de disuasión, de por qué Chile, con sus socios comerciales y socios estratégicos, ojalá las relaciones sean más institucionales”, concluyó Larraín en diálogo con la conductora Paula Escobar.
Finalmente, respecto a la contingencia nacional y la reciente aprobación de la Ley De Reconstrucción, Larraín valoró la iniciativa del Ejecutivo como un punto de inflexión para romper el estancamiento económico, aunque advirtió que no es suficiente por sí sola. “Se requieren otras reformas estructurales para que este punto de inflexión se traduzca en crecimiento de largo plazo”, puntualizó el fundador de Pivotes.
Lo más leído
- Cadem: 37% aprueba la gestión del Presidente Kast y 59% la desaprueba
- PPD responde a Alvarado tras sus críticas al liderazgo opositor: "Tenemos apertura al diálogo, pero tampoco somos ingenuos"
- "Una mala noticia para el mundo": Bernardo Larraín alerta por aranceles de Estados Unidos y pide pragmatismo
- Diamela Eltit califica de "totalmente cruel" proyecto Escucha su Corazón y lanza durá crítica a Urruticoechea: "No tiene peso cultural ni intelectual"
- Escultor chileno Mauricio Guajardo gana el primer premio de la Bienal del Chaco