Temblor se registra en el norte del país: ¿Cuál fue su magnitud?

Un temblor de menor intensidad se percibió durante la tarde de este domingo en la zona norte del país.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 16:56 horas y alcanzó una magnitud de 3.1.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 50.16 kilómetros al suroeste de la Mina Collahuasi, en la Región de Tarapacá, a una profundidad de 108.69 kilómetros.