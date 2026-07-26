Senapred cancela alerta amarilla y decreta roja en Arauco por desborde del río Pichilo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, a causa del desborde del río Pichilo.

La entidad canceló la alerta amarilla declarada previamente, debido a que la Dirección General de Aguas (DGA) reportó un incremento en el caudal del río Pichilo que alcanzó el umbral rojo.

“La estación hidrométrica ‘Río Pichilo en Pichilo’, ubicada en la comuna de Arauco, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua“, detalló el comunicado.

Debido a ello, la alerta roja estará vigente desde este domingo hasta que “las condiciones así lo ameriten”, informó el servicio.

Asimismo, desde Senapred señalaron que con esta medida “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.