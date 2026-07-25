Diamela Eltit califica de “totalmente cruel” proyecto Escucha su Corazón y lanza durá crítica a Urruticoechea: “No tiene peso cultural ni intelectual”

La destacada escritora y Premio Nacional de Literatura, Diamela Eltit, abordó el controvertido Proyecto de ley Escucha Su Corazón, iniciativa impulsada por sectores conservadores que busca obligar a las mujeres a escuchar los latidos del feto antes de acceder a un aborto en tres causales. Durante su participación en el programa Influyentes de CNN Chile, la intelectual pública fue categórica en su rechazo a la normativa, advirtiendo sobre las graves implicancias éticas y médicas que esta conlleva para el país.

Para la autora, la iniciativa representa un castigo injustificado para quienes enfrentan situaciones extremas, como una violación o la inviabilidad fetal. “Primero, que es totalmente cruel. Evidentemente, yo pienso que algo así no se va a legislar porque está fuera de todo criterio”, sentenció Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura. Además, cuestionó duramente los motivos detrás de la propuesta, asegurando que “esta persona que lo presentó no tiene peso cultural ni intelectual, nada por el estilo que garantice que esto se pueda llevar adelante” y que busca espacio mediático “a costa de humillar a las mujeres chilenas, a todas”.

El análisis de la escritora no se limitó únicamente al impacto en las mujeres, sino que también alertó sobre la presión que esta normativa ejercería sobre los profesionales de la salud. “Obliga también al personal médico a decirle o escuchas o no. O sea, una orden médica extremadamente compleja también. Entonces, hay que ver qué dice el colegio médico frente a esta imposición”, argumentó Eltit en conversación con la periodista Paula Escobar. A su juicio, el Estado no debería forzar a los doctores a pronunciarse de esa manera, ya que los empuja a una disyuntiva que vulnera sus propias funciones profesionales y éticas.

La irrupción de este tipo de proyectos fue enmarcada por Eltit dentro de un fenómeno global y local de polarización, marcado por una ultraderecha que, según su visión, amenaza con retroceder en los derechos adquiridos. La escritora vinculó estas posturas conservadoras con liderazgos internacionales y con el actual gobierno del presidente José Antonio Kast. En esa línea, puntualizó que “en la ultraderecha escribe una mujer imposible”, refiriéndose a un modelo femenino relegado “a la reproducción” y a “una posición de servicio”, lo que evidencia un intento incesante por ejercer control y dominación sobre los espacios que las mujeres han ganado en la sociedad.