Ibai Llanos rinde un emotivo homenaje a Gaspi en La Velada del Año: Madre del youtuber argentino agradece el cariño del público

En el marco de La Velada del Año VI, se realizó un homenaje al youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, tras el accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

Cabe mencionar que en ese accidente también murió el cantante estadounidense Oliver Tree.

“Nos dejó Gaspi, que fue, aparte de un amigo personal y un creador de contenido, una persona que estuvo aquí el año pasado. Una persona maravillosa, con un talento impresionante“, expresó el streamer Ibai Llanos.

Durante el evento, Gaspi fue ovacionado por el público. “Muchas gracias a todos, gracias por el cariño”, remarcó.

En la instancia también estuvieron presentes sus hermanos y su madre, Michelle Díaz, quien agradeció el cariño del público.

“Que se cuiden los jóvenes entre ustedes, respeten a sus padres y, bueno, que devuelvan no las piñas (golpes) ni las patadas, sino este amor hermoso que nos están dando a nosotros”, expresó.

El creador de contenido también recordó al productor audiovisual Lucas Vignale, quien se encontraba junto a Gaspi al momento del accidente.