Un auto irrumpe en la marcha del Orgullo en Berlín: La policía confirma múltiples heridos

(Reuters)- La policía de Berlín cree que un vehículo arrolló a una multitud cerca de las celebraciones del Orgullo LGBTQ este sábado por la noche y dejó varias personas heridas. Las autoridades desplegaron un operativo para buscar a los posibles sospechosos.

La policía indicó en la plataforma X que los servicios de emergencia atendían un incidente en el céntrico parque Tiergarten, cerca de la Puerta de Brandeburgo, donde un vehículo había atropellado a varias personas.

“Buscamos intensamente a los sospechosos”, dijo la policía.

Cientos de miles de personas se habían congregado pacíficamente en la capital alemana para la celebración anual del Christopher Street Day, una de las mayores conmemoraciones del Orgullo LGBTQ en Europa, antes de que el incidente pusiera fin a los festejos.

Los servicios de emergencia atendían a las personas heridas en el lugar, de acuerdo con la policía. No se conocían de inmediato el número de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

El tabloide Bild citó a un testigo que dijo que una furgoneta blanca arrolló a la multitud a gran velocidad. Según ese relato, un hombre salió después del vehículo y huyó a pie. Numerosos vehículos de emergencia se encontraban en el lugar.

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