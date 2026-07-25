Minsal solicita renuncia al seremi de Salud de Magallanes por investigación judicial en curso

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció este sábado que solicitó la renuncia del secretario regional ministerial (seremi) de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, debido a la existencia de una investigación judicial en curso.
A través de un comunicado, el Minsal informó que la petición de renuncia a la autoridad regional se debe a que con ello quieren salvaguardar el normal desempeño de la entidad, asegurando al mismo tiempo que el proceso investigativo se lleve a cabo con imparcialidad y probidad.
“Esta decisión busca resguardar el adecuado funcionamiento de la institución y garantizar que el desarrollo de la investigación que se realice con total independencia y transparencia”, señalaron en el documento.
Desde la entidad fueron enfáticos en reiterar su compromiso “con la probidad y la plena colaboración con las instituciones competentes”.
Asimismo, informaron que la designación de quien asumirá la conducción de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes será dada a conocer próximamente.
Con esto, se cifran en 25 las salidas de autoridades regionales en los cuatro meses y medio que lleva la gestión del presidente José Antonio Kast.
🔵 Comunicado de prensa del Ministerio de Salud. pic.twitter.com/eeTvaE2jHc
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 25, 2026
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