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Minsal solicita renuncia al seremi de Salud de Magallanes por investigación judicial en curso

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El Ministerio de Salud (Minsal) anunció este sábado que solicitó la renuncia del secretario regional ministerial (seremi) de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, debido a la existencia de una investigación judicial en curso.

A través de un comunicado, el Minsal informó que la petición de renuncia a la autoridad regional se debe a que con ello quieren salvaguardar el normal desempeño de la entidad, asegurando al mismo tiempo que el proceso investigativo se lleve a cabo con imparcialidad y probidad.

“Esta decisión busca resguardar el adecuado funcionamiento de la institución y garantizar que el desarrollo de la investigación que se realice con total independencia y transparencia”, señalaron en el documento.

Desde la entidad fueron enfáticos en reiterar su compromiso “con la probidad y la plena colaboración con las instituciones competentes”.

Asimismo, informaron que la designación de quien asumirá la conducción de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes será dada a conocer próximamente.

Con esto, se cifran en 25 las salidas de autoridades regionales en los cuatro meses y medio que lleva la gestión del presidente José Antonio Kast.

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