Corte Suprema confirma expulsión de estudiante que acumuló más de 40 anotaciones negativas en un año

La Corte Suprema confirmó la cancelación de matrícula de un estudiante de enseñanza básica de un colegio de Curanilahue, en la Región del Biobío, rechazando el recurso presentado por su madre para revertir la medida adoptada por el establecimiento.

Según Radio Bío Bío, el alumno acumuló 42 anotaciones negativas durante un año escolar, entre ellas, por hechos considerados graves por el colegio, como porte de navajas en al menos dos ocasiones, la agresión física a un compañero y conductas de carácter obsceno y sexual dirigidas a docentes y compañeras.

El caso se originó luego de que el establecimiento resolviera no renovar la matrícula del estudiante para el año académico 2026. La decisión fue impugnada por su madre, quien argumentó ante la justicia que su hijo tenía antecedentes médicos y cuestionó que no hubiera sido incorporado al Programa de Integración Escolar (PIE).

En mayo pasado, la Corte de Apelaciones de Concepción ya había rechazado la acción presentada por la apoderada y respaldado la determinación del colegio. En esa oportunidad, el tribunal consideró que el establecimiento había implementado medidas de acompañamiento y seguimiento, además de permitir que el alumno y su madre presentaran sus descargos y solicitaran la reconsideración de la sanción.

Ahora, la Corte Suprema confirmó lo resuelto por el tribunal de alzada, manteniendo la cancelación de matrícula.

El abogado del establecimiento, Víctor Alarcón, valoró la decisión del máximo tribunal y sostuvo que esta respalda el actuar del colegio. “Da cuenta de que el colegio siempre se sujetó estrictamente al principio de legalidad del procedimiento que nos rige. Y esto también al establecimiento lo deja sumamente satisfecho porque permite demostrar que, en definitiva, los procedimientos sancionatorios deben tramitarse y deben concluirse”, según el citado medio.