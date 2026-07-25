Finaliza primera etapa de desalojo en Cerro Chuño: Desocupan 220 viviendas, reportan 90 controles de identidad y un detenido

Durante este sábado se llevó a cabo la primera etapa del plan de recuperación y demolición en el Cerro Chuño, uno de los puntos críticos de delincuencia y riesgo sanitario debido a la contaminación por polimetales en Arica.

El plan de recuperación en la zona fue coordinado desde el Ministerio del Interior y constará de cuatro etapas. En la primera, realizada durante la mañana de esta jornada, se desalojaron 220 viviendas en total.

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que el desalojo tiene como objetivo “proteger la vida y la salud de las personas. Nadie debería vivir sobre un terreno contaminado con plomo y arsénico”.

Asimismo, destacó que en el procedimiento no se han reportado disturbios y que se realizaron 90 controles de identidad.

En esa línea, explicó que solo una persona fue detenida “por infracción a la Ley 20.000 (Tráfico de drogas)”, tras constatar que portaba pequeñas cantidades de sustancias ilícitas.

Además, durante los controles de identidad se denunció a 12 personas “por infracción a la ley migratoria”. Entre ellas, hay tres ciudadanos venezolanos a quienes se les notificó una resolución de expulsión pendiente.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, señaló en redes sociales: “Nuestros equipos Serviu y Seremi están desmontando el asbesto y material liviano. Además de atender a niños y sus madres junto al Ministerio de Salud”.

Agregó que “en 10 días tendremos listo un vertedero para llevar los escombros pesados” tras la demolición de las viviendas que están construidas con materiales contaminantes.

El operativo continuará durante los próximos días con el apoyo de funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI).