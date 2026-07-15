Desalojo en Cerro Chuño: Corte de Arica acoge a trámite recurso de protección mientras se ejecuta la desocupación del sitio

La Corte de Apelaciones de Arica declaró admisible el recurso de protección presentado por los habitantes de las villas Amanecer y Los Laureles, ubicadas en Cerro Chuño, quienes buscan frenar un inminente desalojo decretado por las autoridades regionales.

Según lo informado por el Poder Judicial, en fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió a trámite la acción judicial, pero rechazó la orden de no innovar, por lo que el proceso de desocupación no se suspenderá provisionalmente mientras se revisa el fondo de la controversia.

La acción legal se dirige contra la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y Carabineros.

Ante esto, el tribunal dio un plazo de ocho días para que el delegado Cristián Sayes Maldonado, la directora del Serviu Gladys Acuña Rosales, y el jefe de zona de Carabineros, general Álvaro Martínez Vega, entreguen informes detallados con los antecedentes de la medida.

La decisión fue dictada por los ministros Juana Ríos Meza, Rodrigo Urrutia Molina y Héctor Gutiérrez Massardo, determinando que los informes de las instituciones recurridas serán analizados en la vista de la causa para resolver el conflicto constitucional.