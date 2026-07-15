Ante las lluvias proyectadas: ¿A qué multas se exponen los automovilistas por mojar a un peatón?

En el marco del sistema frontal en distintas zonas del país, las autoridades han proyectado la caída de fuertes precipitaciones, vientos y nevadas.
En esa línea, un aspecto a considerar es que los automovilistas deberán conducir con precaución durante estos días, disminuyendo la velocidad para evitar siniestros viales y especialmente en zonas donde haya pozas, con el fin de no mojar ni salpicar a los peatones.
Esto, ya que no solo se trata de una medida de convivencia vial, sino que quienes lo hagan pueden ser multados.
Rafael Delpiano, experto en transportes y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, comentó que “un conductor que, al pasar por una poza, salpica a un peatón, comete una infracción menos grave“.
En ese sentido, se expone a una multa de media a una UTM, es decir, entre $35.824 y $71.649 (valor de la UTM a julio de 2026).
¿Qué pasa si un peatón es alcanzado por el agua de una poza? El profesional dijo que se recomienda anotar la patente del auto y hacer la denuncia correspondiente ante Carabineros o en el Juzgado de Policía Local pertinente.
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