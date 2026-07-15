Con mas de 150 proyectos despachados: Congreso Nacional presentará su Cuenta Pública 2025-2026

Para la jornada de este miércoles 15 de julio, el Congreso Nacional presentará su Cuenta Pública de los años 2025-2026.

En la presente duodécima versión de la Cuenta Pública de la Cámara del Congreso Nacional, Paulina Núñez (RN), presidenta del Senado, junto a Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, detallarán sobre la gestión legislativa entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026; contará con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast.

La ceremonia está fijada para las 11 horas, en el Salón de Honor de Valparaíso.

Cifras de la Cámara Alta: El balance del Senado

Como adelanto a este balance legislativo, desde la Cámara Alta afirman cifras que forman parte de su rendimiento anual:

Proyectos despachados: Se logró despachar más de 150 proyectos de ley. De ellos, 121 de la Cámara de Diputados y 33 al Ejecutivo.

Leyes publicadas: 114 de los proyectos fueron publicados en el Diario Oficial.

¿Dónde ver la Cuenta Pública?

La ceremonia será transmitida en vivo por TV Senado y las plataformas digitales institucionales de ambas cámaras del Congreso Nacional.

También se podrá ver a través del canal de YouTube @TVSENADOCHILE