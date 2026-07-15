Preocupación por obras en socavón en Viña del Mar ante llegada del sistema frontal a la zona costera

La caída de cerca de 200 mm de agua proyectada para este fin de semana en la Región de Valparaíso ha generado preocupación en Viña del Mar, específicamente en el sector donde está ubicado el edificio Kandinsky.

Cabe recordar que el edificio sufrió dos socavones en 2023, en agosto y en septiembre, situaciones que provocaron en ese tiempo la evacuación preventiva de los residentes.

Según reportó Rous Rauld de Girovisual TV, entre este jueves y sábado habrá intensas precipitaciones, junto con vientos que podrían llegar a 70-80 km/h y ráfagas de hasta 100 km/h, además de marejadas anormales que podrían generar daños en el borde costero.

En el sector afectado por los socavones de 2023 se están construyendo colectores para la bajada de aguas lluvias; sin embargo, hay temor entre las personas respecto a si las obras resistirán la cantidad de agua que caerá por las laderas.

Fotografías y videos: Cortesía Girovisual.