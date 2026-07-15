Ñuble: Autoridades informan que colegios están disponibles para funcionar como albergues ante eventuales afectaciones por lluvias

El seremi de Educación de Ñuble, Felipe Vogel, entregó un balance sobre los establecimientos educacionales con daño debido al sistema frontal que afecta la zona.

Hasta la mañana de este miércoles, se han monitoreado los 396 colegios para resguardar la infraestructura y “retomar nuestro proceso educativo de la mejor manera posible cuando pase este frente de mal tiempo”.

Cabe recordar que las autoridades suspendieron las clases en Ñuble para este miércoles 15 de julio.

Asimismo, y según el pronóstico actualizado de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para esta jornada se prevén entre 50 y 85 mm de agua, mientras que para el jueves la proyección es de 50 a 70 mm de agua caída.

En ese sentido, Vogel comentó que los establecimientos “están a disposición para poder convertirse en albergue en caso de ser necesario”.

Hasta el momento, hay un total de cinco colegios en Ñiquén y San Carlos que han reportado alguna afectación a su infraestructura.

“Seguiremos monitoreando la infraestructura de los establecimientos educacionales de nuestra región y también poniéndonos a disposición de los sostenedores para poder ir trabajando por este frente de mal tiempo que está afectando a nuestra región de Ñuble”, sostuvo el seremi.

Revisa a continuación los montos estimados de precipitaciones en mm: