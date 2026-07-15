Alessandri pide perdón “a Chile” por el frenesí legislativo tras el estallido: “Dinamitó los ahorros previsionales”

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, realizó una dura autocrítica durante la Cuenta Pública del Congreso Nacional y pidió perdón al país por lo que calificó como un período de “frenesí legislativo” marcado por la búsqueda de aprobación pública.

En su intervención, el parlamentario sostuvo que la corporación debe hacerse cargo de decisiones que, a su juicio, tuvieron consecuencias negativas para la economía y para la calidad de vida de las personas.

“Quiero hacer una pausa para pedir perdón a Chile y los chilenos en nombre de esta Corporación que tengo el honor de presidir”, afirmó Alessandri.

Alessandri apunta a la “búsqueda de aprobación permanente”

El presidente de la Cámara vinculó sus palabras con el período posterior a la crisis social y cuestionó el tono que, según dijo, marcó parte del debate público y legislativo.

“Perdón por extralimitar los debates en un período de escarnio público reciente, a propósito de la crisis social que enfrentamos hace solo unos años”, señaló.

En esa línea, agregó: “Perdón por esa búsqueda de aprobación permanente a cualquier costo y por el frenesí legislativo sin medir consecuencias, que no tiene parangón en la historia reciente”.

Uno de los puntos centrales del discurso de Alessandri fue el impacto de medidas económicas aprobadas en años anteriores, especialmente los retiros previsionales.

El parlamentario sostuvo que esas iniciativas terminaron afectando los ahorros de los trabajadores y generando consecuencias que, según planteó, todavía se sienten en la economía.

“El resultado más concreto de esta etapa es haber dinamitado los ahorros previsionales de nuestros compatriotas, con sendas propuestas y puestas en escena que los privaron de pensiones —perfectibles, por cierto—, pero que hoy ya no existen en sus cuentas y que introdujeron daños permanentes a nuestra economía. Y aún sufrimos con creces”, afirmó.

Alessandri también ofreció disculpas por no haberse opuesto con mayor fuerza a esas medidas.

“Sinceras disculpas a Chile por no habernos opuesto con mayor determinación a estos efectos que elevaron hasta las tasas de los créditos —como tantas veces advertimos— y que terminaron con el sueño de la casa propia, y condenaron a nuestros compatriotas a la triste realidad de ser un país de arrendatarios”, sostuvo.

Llamado a dejar atrás iniciativas “bajo el yugo de las redes sociales”

Hacia el cierre de su intervención, Alessandri llamó al Congreso a sacar lecciones de ese período y a actuar con mayor prudencia en la tramitación de futuras iniciativas.

“Espero, sinceramente, que en este Congreso Nacional saquemos las lecciones necesarias de un período tan intenso como desastroso en términos de convivencia, de iniciativas impulsadas bajo el yugo de las redes sociales”, expresó.

El presidente de la Cámara cerró su reflexión planteando que virtudes como la “prudencia” y la “templanza” deben orientar el trabajo legislativo en adelante.