Sistema frontal: Delegación Presidencial ordena cierre de caminos a centros de esquí por condiciones meteorológicas

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana ordenó a través de una resolución exenta el cierre preventivo para caminos y rutas de Lo Barnechea, debido al sistema frontal proyectado para la zona durante estos días.

De acuerdo a las autoridades, se cerrarán:

Ruta G-21 (Camino Farellones)

Ruta G-251 (Camino Farellones-Valle Nevado)

Ruta G-249 (Acceso a El Colorado)

Camino Juan Pablo II

La medida regirá a partir de las 23:59 horas de este miércoles y se extenderá hasta las 6:00 del sábado 18 de julio.

La decisión, además, toma en cuenta la alerta amarilla bajo la que se encuentra la RM. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), habrá precipitaciones de hasta 150 mm, nevadas y rachas de viento fuerte en la zona central durante los próximos cuatro días; mientras que Sernageomin reportó “alta probabilidad” de ocurrencia de aluviones y derrumbes en la cordillera de la costa, los valles, la precordillera y la cordillera.

Así, la autoridad informó: “Dispónese el cierre preventivo del tránsito de todo tipo de vehículos en las rutas G-21, G-251 y G-249, ubicadas en la comuna de Lo Barnechea, a contar de las 23:59 horas del día miércoles 15 de julio de 2026, hasta las 06:00 horas del día sábado 18 de julio de 2026, con la finalidad de resguardar la vida e integridad física de las personas, salvo que mediante resolución fundada se prorrogue atendida la evolución del evento meteorológico”.

El cierre se hará efectivo mediante puntos de control y restricción de acceso que determinará Carabineros en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Municipalidad de Lo Barnechea, Senapred, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y “los demás organismos competentes, atendida la evolución del evento meteorológico, las condiciones de seguridad, transitabilidad y las necesidades operacionales derivadas de la emergencia”.

En esa línea, la Delegación indicó que “los puntos de control podrán modificarse durante la vigencia de la presente resolución cuando las condiciones operacionales, meteorológicas o de seguridad así lo requieran, sin necesidad de dictar una nueva resolución”.

Mientras se mantenga el cierre, solo se autorizará el tránsito de vehículos de: