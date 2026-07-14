Senapred decreta alerta amarilla para la Región Metropolitana por lluvia, nieve y viento: Existe alta probabilidad de aluviones

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló este martes la alerta temprana preventiva y declaró alerta amarilla para la Región Metropolitana por un evento meteorológico.

Según la información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan precipitaciones intensas de hasta 150 milímetros, nevadas y rachas de viento fuerte en la zona central durante los próximos cuatro días.

Debido a ello, el servicio anunció por redes sociales que estableció la alerta amarilla, la cual estará vigente desde esta jornada “hasta que las condiciones lo ameriten”.

“Con la declaración de la Alerta Amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, detalló el comunicado.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió sobre una alta probabilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes en la cordillera de la costa, los valles, la precordillera y la cordillera de la Región Metropolitana.

Cabe recordar que el Gobierno decretó la suspensión de clases para todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media para este viernes 17 de julio en la región.