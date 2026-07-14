Se abrió una convocatoria con 1.600 becas completamente gratuitas para capacitar a personas en distintas habilidades digitales, las cuales son muy demandadas por las empresas.
Las becas permitirán acceder gratuitamente a programas de inteligencia artificial (IA) para marketing y ventas, automatización de procesos, ciberseguridad, data analytics e introducción a Claude. Estas habilidades han tenido gran relevancia en el mercado laboral debido al acelerado avance de la IA, la automatización y la digitalización de las empresas de diversos rubros.
Esta iniciativa es impulsada por NODO, desarrollada por la Asociación de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), el OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción (OTIC CChC) y Desafío Latam, con la finalidad de ampliar el acceso a la formación tecnológica y acercar nuevas oportunidades de capacitación a personas interesadas.
¿A quién está dirigida?
Está orientada a todas las personas interesadas en desarrollar nuevas habilidades a través de una formación práctica y especializada, las y los participantes podrán fortalecer su perfil profesional con conocimientos que hoy son altamente demandados por empresas de distintos rubros.
¿Cómo postular?
- Para postular, debes hacer click aquí.
- En la plataforma debes rellenar con tus datos personales y tu perfil educativo y laboral, disponibilidad de tiempos, condiciones para tu participación y, finalmente, enviar tu solicitud.
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