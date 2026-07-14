Ante intensas lluvias: Colmevet entrega recomendaciones para proteger a mascotas y animales

Con la llegada de las precipitaciones a gran parte del territorio nacional, es importante considerar no solo el autocuidado, sino también los resguardos necesarios para cuidar a los animales.

En este contexto, el Colegio Médico Veterinario (Colmevet) hizo un llamado a tener presente el cuidado y prevención para los animales ante situaciones de riesgos asociados a los sistemas frontales.

Viviana Valenzuela, directora de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas, indica que “la exposición a la humedad por frente de mal tiempo, por muchas horas o días, bajas temperaturas, aumento de humedad ambiental, agua estancada, hacinamiento, entre otras situaciones, pueden poner en riesgo la salud de nuestros animales de compañía y enfermarse. Por esto es muy importante prevenir y planificar con antelación”.

Entre las consideraciones que el Colmevet aconseja, está contar con un kit de emergencia especial para las mascotas. El kit debe incluir:

Kit de primeros auxilios, al igual que los kits humanos: gasa, suero en ampollas y fármacos prescritos.

Documentos como su placa, carnet de salud veterinaria, historial médico.

Comida y agua para al menos 48 horas.

Artículos: jaula de transporte o canil, arnés, bozal, platos para agua y comida, mantas y bolsas para excrementos.

¿Y si debo evacuar?

Colmevet destaca la importancia de establecer dónde se quedarán las mascotas si hay que evacuar el hogar, así como qué hacer con ellas si su dueño no está presente. Si no es posible evacuar a las mascotas, aconsejan que se marque la cantidad de mascotas en la puerta para que los equipos de rescate puedan actuar.

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