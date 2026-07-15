Balean a dos Carabineros en Punucapa en medio de operativo policial: Uno fue herido en el rostro

Durante este miércoles, se produjo el ataque contra dos funcionarios de Carabineros en la Región de Los Ríos, en medio del desarrollo de un operativo policial en las cercanías de Valdivia.

Según información preliminar entregada por la institución policial, los afectados son dos funcionarios del GOPE que recibieron impactos balísticos mientras se encontraban en la localidad de Punucapa.

En este contexto, se relató que uno de los funcionarios fue herido en el rostro. Ambos están siendo atendidos en el Hospital Regional de Valdivia.

Del mismo modo, se indicó que el ataque se produjo en el marco de la búsqueda del último prófugo por el asesinato del cabo Nain.

En desarollo…