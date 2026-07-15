“The Batman Part II” se retrasa hasta febrero de 2028 y suma a Scarlett Johansson y Sebastian Stan al elenco

“The Batman Part II” tendrá que esperar aún más. Warner Bros. y el director Matt Reeves confirmaron que la secuela llegará a cines el 18 de febrero de 2028, casi seis años después del estreno de la primera película en marzo de 2022. Es el segundo retraso del proyecto, que originalmente debía estrenarse en octubre de 2026 y luego se movió a octubre de 2027.

Según reportó Variety, Reeves anunció la nueva fecha en Vimeo acompañado del primer metraje de prueba de cámara con el regreso de Robert Pattinson como el Caballero Oscuro. El elenco de la secuela incluye a Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch. Los detalles de la trama y los roles del elenco secundario permanecen en secreto. El guion fue coescrito por Reeves junto a Mattson Tomlin.

Retrasos en cascada para Warner Bros.

El movimiento de “The Batman Part II” desencadenó varios cambios en el calendario de Warner Bros. La nueva película de J.J. Abrams, “The Great Beyond”, con Glen Powell y Jenna Ortega, ocupa ahora la fecha del 1 de octubre de 2027. La cinta de Sam Esmail “Panic Carefully”, protagonizada por Julia Roberts, se estrena el 9 de abril de 2027, mientras que “Revenge of La Llorona” toma el 26 de febrero de ese año.

El codirector de DC Studios, James Gunn, defendió previamente los retrasos señalando que intervalos largos entre secuelas son comunes en Hollywood, citando ejemplos como los 13 años entre las dos películas de “Avatar” o los 36 de “Top Gun”.