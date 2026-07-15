Presidente Kast encabeza monitoreo preventivo en el SHOA ante llegada del temporal

La mañana de este miércoles, el presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión con autoridades de Valparaíso en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) con el objetivo de monitorear las medidas preventivas en el borde costero ante los sistemas frontales confirmados para al menos 10 regiones del país.

Acompañado por Manuel Millones, delegado presidencial regional, y el gobernador Rodrigo Mundaca, durante la visita, el mandatario se refirió a las medidas de prevención ante el sistema frontal que azotará a la región de Valparaíso y otras regiones del país.

“Entiendo que muchas personas pueden querer tener unos días de descanso, pero esto es un día de emergencia, son días de emergencia”, dijo el presidente Kast.

Cabe destacar que la acumulación que se espera para esta jornada de lluvias es de al menos los 100 mm de agua durante las primeras 24 horas, según consigna Meteored.

“Lo que podemos hacer hoy día es pedirle a la ciudadanía que, así como el Estado se está anticipando, cada vecino a lo largo de las zonas afectadas se prepare. El gobernador lo señalaba, el delegado y los distintos ministros. En cosas tan básicas como tener un kit con lo necesario en caso de –Dios no lo quiera– se corte la luz. Cómo acudimos en ayuda del vecino. Cómo aplicamos ese dicho ‘del buen vecino’, de personas que hoy día están solas y que quizás no van a tener las condiciones para enfrentar esta tragedia. Que aquellas personas que sean electrodependientes estén bien cubiertas”, señaló el jefe de Estado.

“Porque esto puede ser muy duro, no podemos evitarlo, pero sí podemos colaborar, cada uno como corresponda. Lo he reiterado en los cauces menores donde alguien pueda colaborar, en temas de corte de ramas que uno pueda ver, porque los vientos que se anuncian para la zona costera son altos“, agregó. En la misma línea, enfatizó en el cuidado y en no acercarse al borde costero ni a las zonas cordilleranas y evitar riesgos.

Además, enfatizó en el cuidado y en seguir las instrucciones correspondientes de parte de las autoridades regionales.