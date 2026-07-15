RM: Gobierno prepara evacuación preventiva de campamentos por riesgo de crecidas

Esta mañana, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, advirtió que se mantienen alerta por las personas que habitan en campamentos u otras zonas expuestas a afectaciones por la crecida de ríos a propósito de los intensos sistemas frontales que afectarán a gran parte del territorio nacional.

Dentro de las principales acciones preventivas, se informó que el delegado presidencial, Germán Codina, estableció una serie de coordinaciones junto a diferentes jefes comunales para atender situaciones que puedan convertirse en una amenaza de cara a las intensas lluvias.

El subsecretario detalló que uno de los lugares más delicados por la emergencia es el campamento Rivera Río Mapocho, en Talagante, en el cual se espera realizar una evacuación preventiva durante la jornada.

Por ello, se dispuso de albergues para las familias afectadas.

Otra zona que será evacuada preventivamente es el campamento La Islita, del sector Vista Hermosa en Casas Viejas de Puente Alto, debido a una posible crecida del río Maipo.

“Hacemos un llamado a estar alertas, pero también a la tranquilidad de que las autoridades han desplegado un trabajo que se sigue haciendo para efectos de afrontar como corresponde este sistema frontal”, añadió Pávez.

Además, en la Región de Valparaíso, se encuentra cerrado el Sistema Integrado Cristo Redentor, hasta que las condiciones del clima lo permitan, al igual que en todos los parques metropolitanos de la Región Metropolitana.

Mientras tanto, en la región del Maule, permanecen con acceso solo a residentes las siguientes rutas:

L-45 Linares cordillera.

Ruta Molina a Radal.

Ruta Romeral a cordillera