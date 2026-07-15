Por incremento del caudal “Río Niblinto”: Declaran alerta amarilla para Coihueco en la Región del Ñuble

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Coihueco, en la Región de Ñuble, debido al incremento del caudal de la estación hidrométrica “Río Niblinto antes canal alimentador Embalse Coihueco”.

La información fue proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA) y la declaración de Alerta Amarilla representa un “aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua“.

La declaración de esta alerta por el SENAPRED regional de Ñuble entra en vigencia desde hoy miércoles 15 de julio hasta que “las condiciones así lo ameriten”.

“Con la declaración de la Alerta Amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, declararon.

El representante de la Seremi de Obras Públicas, Luis Carrasco, manifestó que “partimos desde un nivel bajo, que es la alerta azul, luego pasamos a la alerta amarilla y, eventualmente, si continúa lloviendo a este ritmo, podríamos pasar a una alerta roja“.

“Ya se han habilitado albergues en la comuna y nosotros vamos a continuar monitoreando como Ministerio de Obras Públicas la situación, generando los reportes para que también las autoridades pertinentes, la delegación presidencial, en conjunto con Senapred, puedan decretar otras medidas de alerta o de evacuación en caso de continuar con este frente de lluvias”, agregó Carrasco.