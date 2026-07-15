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Realizan cierre preventivo de la ruta G-25 en San José de Maipo: Acceso al interior de la cordillera está restringido

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Realizan cierre preventivo de la ruta G-25 en San José de Maipo: Acceso al interior de la cordillera está restringido

Este miércoles se anunció el cierre de manera preventiva de la ruta G-25 en la comuna San José de Maipo, frente a las fuertes lluvias que afectarán la zona estos días, según informó la Delegación Presidencial Cordillera.

Incluso, la Dirección Meteorológica de Chile decretó alerta por nevadas moderadas a fuertes acompañadas de viento con rachas de hasta 80 km/h en la comuna cordillerana.

El cierre de la ruta permanecerá vigente mientras las condiciones del clima representen un riesgo para la circulación.

Las autoridades indicaron que la reapertura va a depender de que las condiciones climáticas y de seguridad vial mejoren.

“Por las condiciones climáticas y la inclemencia del sector precordillerano y la alerta preventiva, la autoridad competente de la delegación presidencial ha dispuesto el cierre de la ruta”, explicó el teniente de Carabineros Rodrigo Castro, según informó La Tercera

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