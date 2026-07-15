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Ignacio Briones analiza la megarreforma en horas clave de su votación en el Senado: “Este proyecto es deficitario”

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El exministro de Hacienda Ignacio Briones analizó en Hoy es Noticia de CNN Chile el proyecto de Reconstrucción Nacional, que a esta hora está siendo sometido a votación particular en la Sala del Senado hasta su total despacho.

Desde su perspectiva, considera que la megarreforma va en la dirección correcta, aunque llamó a moderar las expectativas respecto de su impacto. No obstante, transparentó algunas de sus preocupaciones sobre la iniciativa.

“Este proyecto no tiene compensación fiscal alguna. Es cierto que se redujo su costo, principalmente por la vía del Crédito Tributario al Empleo, que se reemplazó por otra medida mucho más barata. Pero sigue siendo un proyecto deficitario. Yo creo que, en la situación fiscal en la que está Chile, asumir riesgos fiscales puede ser un problema, sobre todo cuando uno mira las cifras del Informe de Finanzas Públicas. De nuevo, en el escenario base se proyecta un déficit para los próximos años superior a la meta fiscal o a la trayectoria publicada por el Ministerio de Hacienda”, enfatizó.

En esa línea, deslizó una reflexión: “La ortodoxia fiscal no debería ser patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha; todos debiéramos cuidarla”, y remarcó que, a su juicio, la propuesta impulsada por la administración de José Antonio Kast presenta “ciertos riesgos que no han sido compensados”.

“Me hubiera gustado ver algún tipo de compensaciones, entrándole a las apuestas online con IVA, impuesto a la renta e impuesto adicional, o eliminando exenciones como la renta presunta, en lugar de crear otras que contempla este proyecto”, complementó.

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