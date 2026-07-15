Conectividad en alerta: MTT y Subtel presentan Plan Nacional ante sistema frontal

Frente al escenario de las intensas lluvias que arribarán a distintas regiones del país, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), presentó este miércoles el Plan Nacional de Conectividad en Emergencias, con el fin de “activar protocolos de prevención, reforzar el monitoreo de redes y asegurar una respuesta coordinada frente a eventuales contingencias”.

La iniciativa fue dada a conocer tras una reunión liderada por la subsecretaria de la cartera, Romina Garrido, junto al biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange. La instancia contó con la participación de Chile Telcos y de los principales operadores del sector (ClaroVTR, CTR, Entel, GTD, Movistar, Mundo, Onnet Fibra y WOM).

“Hemos activado un robusto plan en coordinación con la industria, que ya se encuentra desplegada a nivel nacional para enfrentar el sistema frontal. Nuestro foco es resguardar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, que hoy son esenciales para la seguridad de las personas, ya que permiten informarse, coordinar ayuda y actuar oportunamente en situaciones de emergencia”. Afirmó la subsecretaria.

Las 10 medidas para el resguardo de la conectividad

El plan contempla 10 acciones de contingencia diseñadas para “resguardar las redes 5G y fibra óptica, desplegar cuadrillas, coordinar activación de alertas SAE, Roaming de Emergencia, información oportuna a los usuarios, entre otras”:

Monitoreo permanente de la conectividad nacional liderado por la Subtel en coordinación directa con los operadores.

de la conectividad nacional liderado por la Subtel en coordinación directa con los operadores. Asegurar respaldo energético autónomo para antenas móviles, garantizando hasta 48 horas de funcionamiento en infraestructura crítica (Nivel 1) y un mínimo de 4 horas en la de Nivel 2.

autónomo para antenas móviles, garantizando hasta 48 horas de funcionamiento en infraestructura crítica (Nivel 1) y un mínimo de 4 horas en la de Nivel 2. Coordinación con la SEC y empresas distribuidoras para agilizar la reposición de energía en nodos de conectividad estratégicos.

para agilizar la reposición de energía en nodos de conectividad estratégicos. Activación del Roaming Automático Nacional de Emergencia : En caso de caída de señal de una compañía, se habilitará —bajo instrucción de Senapred— el Roaming Automático Nacional para que los usuarios puedan conectarse a través de cualquier red disponible.

: En caso de caída de señal de una compañía, se habilitará —bajo instrucción de Senapred— el Roaming Automático Nacional para que los usuarios puedan conectarse a través de cualquier red disponible. Supervisión continua de redes troncales (FON, FOA y fibra submarina) a través de Centros de Operaciones de Red (NOC) 24/7.

(FON, FOA y fibra submarina) a través de Centros de Operaciones de Red (NOC) 24/7. Despliegue de carros móviles de telecomunicaciones en comunas o localidades que queden incomunicadas, previa coordinación con Senapred.

en comunas o localidades que queden incomunicadas, previa coordinación con Senapred. Activación de cuadrillas de emergencia preparadas para reparar postes, cableados e infraestructura dañada por el temporal.

preparadas para reparar postes, cableados e infraestructura dañada por el temporal. Fiscalización y resguardo operativo del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para asegurar el correcto funcionamiento y despacho georreferenciado de las alertas de evacuación.

para asegurar el correcto funcionamiento y despacho georreferenciado de las alertas de evacuación. Fiscalización y eventual aplicación de multas o compensaciones a clientes si las empresas no cumplen con los estándares exigidos.

de multas o compensaciones a clientes si las empresas no cumplen con los estándares exigidos. Entrega oportuna de información a usuarios sobre contingencias y caídas masivas de servicio de parte de las empresas.

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