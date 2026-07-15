Dirección Meteorológica extiende alarma meteorológica por precipitaciones hasta la Región de O’Higgins

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) extendió la alarma meteorológica para la Región de O’Higgins, en la cual se esperan precipitaciones intensas que podrían acumular entre 90 y 120 mm.
Por esta razón, la entidad incluyó a la sexta región en la alarma meteorológica, sumándose a Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana.
El organismo pronostica lluvias intensas en las cuatro regiones desde la madrugada del viernes 17 de julio hasta la noche del domingo 19 de julio.
A ello se le suman las alertas por viento moderado a fuerte y la posibilidad de nevadas intensas en la cordillera de las cuatro zonas.
Según los pronósticos, para Coquimbo se esperan montos entre los 130 y 180 mm; mientras tanto, en Valparaíso será en torno a los 120-160 mm. Por último, para la Metropolitana se pronostican montos entre los 100 y los 150 mm.
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