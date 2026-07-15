Diputada Ossandón anuncia retiro de patrocinio a proyecto que obligaba a escuchar latidos del feto antes de abortar: “La segunda parte para mí fue una sorpresa, fue un error mío haberlo firmado”

La diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, anunció este miércoles que se bajará del proyecto que busca obligar a escuchar los latidos del corazón del feto antes de abortar.

La parlamentaria explicó en CNN Prime que retiró “la firma no porque esté 100% en contra del proyecto, porque cuando a mí se me habló de este proyecto, a mí me pareció muy razonable porque era el médico que le ofrece a la mujer escuchar los latidos del corazón”.

#CNNPrime | Ximena Ossandón, diputada RN, por proyecto que obliga a madre a escuchar los latidos del feto antes de abortar: “Retiré la firma”@tv_monica

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/o9FsvU6ruN — CNN Chile (@CNNChile) July 16, 2026

Detalló que inicialmente respaldó la medida basándose en que la Constitución protege la vida del que está por nacer. Argumentó que “el hecho de informarle a la mujer que está a punto de someterse a un aborto, tal vez escuchar el latido, es una forma de darle más información a ella y que tal vez pueda en último minuto cambiar su decisión (…) Lo cual no quiere decir que la palabra ofrecer al final terminó siendo obligación“.

Es por eso que enfatizó que para ella fue una sorpresa “la última parte del proyecto”, que estipulaba como obligación para abortar el escuchar el latido del corazón del feto. Asimismo, confirmó que el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL) no le contó de esa parte.

“Incluso yo ofrecí que avanzáramos con otra legislación donde a la persona se le ofrezca, pero que la mujer lo acepte libremente, pero bajo este concepto de que cuando tú te sometes a un aborto y tienes toda la información, ese aborto incluso es más libre para ti”, señaló.

En esa línea, reconoció que fue un error suyo “no haberlo leído cuando terminé de firmarlo”, pero al ser consultada sobre si le habría gustado que el nacional libertario le informara de ese punto, afirmó que le “hubiese gustado”, pero reiteró que fue error suyo firmarlo.

#CNNPrime | Ximena Ossandón, diputada RN, por proyecto que obliga a madre a escuchar los latidos del feto antes de abortar: “Reconozco el error de no haberlo leído cuando terminé de firmarlo”@tv_monica

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/v19uS1HtIt — CNN Chile (@CNNChile) July 16, 2026

Ossandón por posible nombramiento de Steinert en cargo internacional: “El presidente dijo que se iba a hacer cargo de ella”

Respecto a la posibilidad de que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, asuma un cargo de carácter internacional, Ossandón lo atribuyó a que, anteriormente, el presidente José Antonio Kast “dijo que se iba a hacer cargo de ella”.

“No se ve bien de buenas a primeras, pero también el presidente nunca ha ocultado —y lo dijo desde el día uno— que cuando le pidió que tomara esta cartera, una cartera dura, difícil, y todos lo vimos (…) que si no resultaba, él se iba a hacer cargo de ella“, señaló.

Explicó que el mandatario “dijo abiertamente eso de que no la iba a dejar. ¿Y qué es no dejarla? A buen entendedor, pocas palabras. Será curioso o no curioso, pero eso es lo que sucedió”.

Para la parlamentaria, esta acción del Ejecutivo “habla también de una parte humana y no tan práctica (…) porque sabemos que esta es la cartera de la promesa más importante del Gobierno”.

No obstante, precisó que antes de cualquier nombramiento, Steinert debe recibir la respuesta de la Contraloría General de la República (CGR) respecto a su caso.

“Ella hoy día está esperando respuesta de Contraloría, y yo creo que eso también es sumamente importante para que realmente el presidente, con toda libertad, pueda ofrecerle algún cargo”, señaló.

“Ahora, premio de consuelo o no consuelo, no tengo idea. Lo importante es que los mejores estén en los cargos que corresponden, y a mí me parece que, depende de dónde la nombren, ella puede hacer también una muy buena labor. Pero tenemos que irnos sin problemas”, añadió.

Nombrar o no en un cargo a ex Ministra Steinert? las razones del Pdte Kast para hacerlo en palabras de la diputada Ossandón 👇🏻 https://t.co/GHrTi6Vfhq — Mónica Rincón González (@tv_monica) July 16, 2026

Revisa la entrevista completa