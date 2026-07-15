Gobierno se despliega ante temporal: Decretan Código Azul en zonas afectadas y firman decreto de desalojo preventivo en áreas de riesgo

El Gobierno realizó este miércoles un balance previo a la llegada del sistema frontal que dejará intensas precipitaciones en la zona centro y centro-sur del país, instancia en la que anunció nuevas medidas preventivas.

Tras su inspección a las obras que se realizan en el canal Santa Marta en Maipú, el presidente José Antonio Kast llegó hasta el Estadio Bicentenario de La Florida para abordar el río atmosférico que se aproxima.

“Lo hemos dicho reiteradamente durante el día: no podemos evitar el frente, pero sí podemos colaborar como autoridades y solicitarle la ayuda a todos los vecinos de actuar con responsabilidad en estos momentos difíciles”, manifestó.

En la instancia también participaron el alcalde de La Florida, Daniel Reyes; el ministro de Vivienda, Iván Poduje; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

Activación de Código Azul en todas las regiones afectadas

Entre las medidas, el Gobierno anunció que se activó el Código Azul excepcionalmente en todas las regiones afectadas. Es decir, la medida abarcará desde la Región de Valparaíso hasta la de La Araucanía.

Asimismo, la líder de la cartera de Desarrollo Social informó que aumentaron la capacidad de los albergues con sobrecupos y, además, abrieron seis albergues adicionales a la oferta actual para las personas en situación de calle.

En este contexto, la ministra hizo un llamado a que, “si ven que hay personas en situación de calle que pueden estar corriendo riesgo por las bajas temperaturas, las lluvias o la exposición, que puedan contactarnos al Fono Calle 800 104 777 para poder articular una respuesta”.

ACTIVAMOS CÓDIGO AZUL El Código Azul estará activo entre el miércoles 15 y el lunes 20 de julio en las siguientes comunas: * Los Andes y San Felipe (Región de Valparaíso)

* Región Metropolitana

* Rancagua (Región de O’Higgins)

* Talca y Curicó (Región del Maule)

* Chillán… pic.twitter.com/104F4XVOTb — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 16, 2026

Decreto para facultar el desalojo preventivo en ocupaciones de riesgo

Por otro lado, el mandatario confirmó la firma de un decreto que permitirá el desalojo de personas en ocupaciones irregulares que estén ubicadas en sitios de alto riesgo en la Región Metropolitana ante el temporal.

“Ya se firmó para la RM un decreto que faculta el desalojo de algunas localidades que están siendo ocupadas irregularmente; estoy hablando de aquellas familias que están habitando en bajadas de quebradas, lechos de ríos… Eso no puede ser”, manifestó.

Asimismo, reiteró que se ha notificado a las familias ubicadas en estos puntos críticos que “en esos lugares no se puede estar, y que necesitamos que evacúen”.

Finalmente, el presidente Kast explicó que, “si eso no ocurre, vamos a disponer los medios para que esas personas que están ahí salgan de esos lugares. Es muy importante la prevención; nosotros podemos dar muchos avisos, pero necesitamos la colaboración de cada uno de los vecinos”.