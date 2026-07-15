Con votos de Araya y Bianchi: Senado aprueba eximir del pago de contribuciones a adultos mayores

El Senado aprobó este miércoles la exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años.

Con 28 votos a favor y 22 en contra, la iniciativa fue aprobada con el respaldo clave de los senadores Pedro Araya (PPD) y Carlos Bianchi (Independiente).

El resultado se dio después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresara una indicación a última hora en la que se ofrece una “compensación total” para los municipios afectados por la medida.

Por otra parte, la senadora del Partido Demócrata Cristiano (DC), Yasna Provoste, hizo reserva de constitucionalidad y argumentó que su voto en contra se debió a que eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores desfinanciaría a las comunas más vulnerables.

La parlamentaria recordó que “este impuesto territorial, que paga el 20% de la población, ayuda a la equidad porque se redistribuye vía Fondo Común Municipal para el 88% de los municipios”.

Es por eso que Provoste llamó a votar en contra de la medida para resolverla en una comisión mixta: “Aquí en la sala podemos construir una mayoría para plantearle al Gobierno que debe asegurar una compensación íntegra al Fondo Común Municipal, focalizar la exención en las personas de menores ingresos y que los municipios con ingresos propios tengan respuesta a sus peticiones”.

Al respecto, el secretario de Estado manifestó sorpresa por los argumentos de la senadora: “Quisiera señalar que me causa sorpresa la preocupación manifestada recién en el sentido de la preocupación por los fondos y la compensación completa a los municipios, en circunstancias que aquí se propuso hace unos minutos atrás la compensación total y absoluta“.

Asimismo, reiteró que tiene “la votación del directorio de la Asociación Municipal, que fue 7 contra 4”.