Karen Rojo compareció ante la justicia chilena y fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín: Defensa de la exalcaldesa buscará abonar el tiempo cumplido en Países Bajos

Durante este jueves, la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, compareció ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago en una breve audiencia que se extendió por cerca de siete minutos.

En la instancia, el juez dejó constancia formal de que Rojo se encuentra privada de libertad en Chile y ordenó su traslado al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde cumplirá la condena de cinco años y un día de presidio efectivo.

En ese contexto, durante las próximas semanas el Juzgado de Garantía de Antofagasta fijará una audiencia en la que se espera que se revise el abono de los cerca de cuatro años que permaneció privada de libertad en Países Bajos. De ser acogida esa solicitud, le restarían aproximadamente un año y 11 meses de condena por cumplir.

Asimismo, se prevé que la defensa de Rojo solicite que el saldo de la pena sea cumplido bajo el régimen de libertad vigilada intensiva.

“Lo que buscaba la defensa y que concordó con lo resuelto con el magistrado, que lo correspondía era su ingreso al Centro Penitenciario Femenino. Cumplió 1.400 días en reclusión, por lo que le quedarían más o menos 400 días y eso es el 80% de su condena. Una vez discutidos los abonos de pena, esta defensa va a solicitar todos aquellos beneficios a los que cualquier persona condenada en Chile pueda acceder con el nivel de cumplimiento que tiene Karen Rojo”, explicó la abogada defensora, Lorena Flores.

La representante de Rojo remarcó que espera que el Estado de Chile cumpla sus compromisos y reconozca el tiempo que su representada permaneció privada de libertad en Países Bajos, para luego solicitar los beneficios intrapenitenciarios contemplados en la legislación chilena.

“El abono no es automático”

Por su parte, Édgar Fuentes-Contreras, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (UANDES), explicó que el retorno de Rojo no abre una nueva discusión sobre los hechos por los que fue condenada.

“No estamos reabriendo un juicio. El juicio existe y ya tuvo sentencia y condena. La extradición se pidió con el fin de que pueda cumplirla dentro del territorio nacional, de acuerdo con los parámetros de nuestra legislación vigente”, puntualizó.

En esa línea, precisó que la revisión del tiempo que permaneció privada de libertad en el extranjero no opera de manera automática, sino que debe ser analizada por el tribunal competente.

“El abono no es automático, sino que requiere un análisis jurídico detallado por parte del tribunal, que debe verificar las condiciones y determinar cuánto tiempo puede reconocerse”, detalló.

Cabe recordar que Rojo salió de Chile en marzo de 2022. Posteriormente, fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo por los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible en el denominado Caso Main, relacionado con una asesoría comunicacional financiada con recursos públicos.