Senado aprueba rebaja del impuesto corporativo al 23% tras ajustada votación

El Senado aprobó este miércoles, en particular, el artículo 8 del proyecto que propone rebajar el impuesto corporativo del 27% al 23%.

La medida, que constituye el corazón de la megarreforma, se aprobó tras una ajustada votación, con 26 votos a favor y 24 en contra.

Asimismo, se visó la reintegración del sistema tributario con idéntico resultado: 26 votos a favor y 24 en contra.

Respecto a la rebaja del impuesto corporativo, el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) explicó que los partidos de la oposición pidieron votarla por separado debido a que “en esta reforma evidenciamos que el presidente José Antonio Kast ha propuesto un mecanismo poco proporcional y poco racional. Por supuesto que la rebaja de impuestos siempre es posible, en eso hay que ser flexible, pero con inteligencia, con condiciones y, sobre todo, con compensación”.

Añadió que, “frente a esta rebaja, no hay ninguna condición de reinversión y no hay evidencia internacional de que con la rebaja se traspase finalmente a inversión y, por lo tanto, a más recaudación futura que compense esta primera baja”.

Asimismo, señaló: “Sobre los efectos de la rebaja, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ya han advertido que estamos frente a un riesgo muy grande respecto de la salud de la billetera fiscal y esto, es inevitable que tenga una consecuencia directa en lo que nos preocupa a toda la oposición, que es el recorte obligatorio a los derechos sociales“.

Por su parte, la senadora del Frente Amplio (FA) Beatriz Sánchez también llamó a rechazar la iniciativa: “Estamos hablando del 1% de las empresas más millonarias de Chile a las que se les rebaja este impuesto del 27% al 23%. Cada punto que se rebaja son US$ 420 millones menos para la recaudación del Estado. Son unos US$ 1.800 millones de menos“.

En esa línea, señaló que la iniciativa tiene cuatro problemas: “Uno, no hay compensación para lo que el Estado dejará de recibir. Dos, esto va a generar desigualdad en Chile. Tres, no hay evidencia de crecimiento sostenido por rebajar este impuesto. Cuatro, es regresivo. O sea, no hay justicia tributaria aquí. No paga más el que gana más, sino que el que gana más pagará menos y la deuda la pagará todo el país”.