Fatal atropello en Viña del Mar: Decretan prisión preventiva para funcionario de la Armada

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó prisión preventiva para el cabo de la Armada imputado por el atropello con resultado de muerte de seis personas en una feria libre de la ciudad.

La magistrada Pilar Labarca, tras escuchar a la Fiscalía, a los querellantes y al abogado defensor, resolvió dejar al imputado con la medida cautelar más gravosa, ordenando su ingreso a un penal.

Labarca, si bien rechazó que hubiera peligro de fuga, determinó que la libertad del imputado constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad. En su decisión también ponderó el daño causado.

El funcionario de la Armada deberá permanecer en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Casablanca durante los 120 días que dure la investigación correspondiente, según lo fijado por el juzgado.