Fuertes ráfagas de viento provocan caída de árbol a un costado de clínica en Las Condes

Durante la tarde de este miércoles, se reportó la caída de un árbol en la Clínica Cordillera, ubicada en la comuna de Las Condes.
El árbol cayó a un costado del establecimiento de salud y al lugar llegó un equipo de emergencia para despejar la vía, según consignó Agencia Uno.
Desde la Municipalidad de Las Condes confirmaron que ya se han reportado otras caídas de árboles y los primeros cortes de suministro eléctrico asociados al temporal en la comuna.
Municipalidad de Las Condes despliega medidas preventivas por el temporal
Ante la alarma emitida por la Dirección Meteorológica debido al fuerte sistema frontal que afectará a la Región Metropolitana, la alcaldesa Catalina San Martín informó sobre el despliegue de medidas preventivas en la zona.
Entre ellas destacan la poda de árboles, la limpieza del canal Quebrada Honda y la entrega de sacos de arena para los vecinos.
La jefa comunal recordó que en enero de este año hubo un aluvión que afectó a 28 casas, las cuales resultaron inundadas o con daños menores.
Es por eso que “señaló que “desde hace meses estuvimos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas en la limpieza y el despeje de quebradas. Por supuesto, seguimos reforzando estas semanas este tema con poda de árboles, limpieza de sumideros, etcétera”.
Añadió que todo el equipamiento municipal está “desplegado en la calle para atender la emergencia: camiones, hidrojet, grupos electrógenos, etcétera“.
Finalmente, recordó que en caso de cualquier emergencia en la comuna se debe llamar al número 1402 y que, ante cualquier problema de alcantarillado, “nos comunicamos también con Aguas Andinas para que puedan hacer la limpieza y el despeje”.
Un árbol cayó la tarde de este miércoles a un costado de la Clínica Cordillera, en la comuna de Las Condes, debido a las fuertes ráfagas de viento asociadas al sistema frontal que afecta a la zona central. El hecho generó la intervención de equipos de emergencia en el lugar.… pic.twitter.com/mbgNaplt1W
— AgenciaUno (@agenciaunochile) July 15, 2026
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