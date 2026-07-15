Megarreforma en el Senado: Maratónica jornada de votaciones podría extenderse hasta la madrugada

A esta hora, la Sala del Senado discute el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo.

Los senadores del oficialismo y la oposición realizarán cerca de 90 votaciones hasta su total despacho. Se proyecta que la sesión culmine entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada.

Entre las votaciones realizadas durante la jornada, destaca la aprobación de los fondos de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

Aún no se llega a la discusión de la arista tributaria, que contempla materias como la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y el crédito tributario al empleo, además de la eliminación de las contribuciones para personas mayores de 65 años.

Cabe mencionar que cada senador cuenta con cerca de 10 minutos para intervenir a lo largo de la sesión y, posteriormente, dispone de dos minutos adicionales para fundamentar su votación en particular o de manera separada.

Intervención del ministro Jorge Quiroz

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, abordó durante su intervención las preocupaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) respecto de los efectos que tendría la exención de contribuciones para mayores de 65 años, establecida en el artículo 10, sobre los ingresos propios de los municipios.

“Ustedes recordarán que el artículo 33 lo que hace es compensar al Fondo Común Municipal por el efecto de esta exención en contribuciones, pero no compensa al municipio que pierde esa contribución y ese 40% que se quedaba.

Durante la discusión legislativa, los alcaldes plantearon su preocupación sobre este tema y, por otra parte, hubo una conversación en la que el Ejecutivo consideró —y consideramos— que estamos llanos a entregar una compensación total; es decir, no solo por el efecto que tiene sobre el Fondo Común Municipal, sino también sobre los municipios mismos. Eso dejaría absolutamente intacto el ingreso municipal como consecuencia de esta exención”, anunció.

En esa línea, destacó que esta compensación estará acompañada de dos principios: el primero es alcanzar un acuerdo con los municipios para que la entrega de recursos esté sujeta al cumplimiento de obligaciones legales de transparencia e información; y el segundo, avanzar en la reducción de los plazos de tramitación de los permisos que dependen de la gestión municipal.

Esta noticia fue actualizada a las 21:05 horas.

Con información de Nicolás Donoso, periodista de CNN Chile.