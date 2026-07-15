Más de 30 mil clientes sin luz por sistema frontal: RM, Coquimbo y Valparaíso lideran cortes

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó este miércoles que, a las 19:00 horas, se registran más de 30.000 clientes sin suministro eléctrico a causa del intenso sistema frontal.

Según detalló la entidad, son un total de 36.328 los hogares afectados, concentrados mayoritariamente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Revisa el desglose de clientes sin suministro en las tres zonas más afectadas:

Región Metropolitana: 17.418 clientes sin luz.

Región de Coquimbo: 6.164 clientes sin luz.

Región de Valparaíso: 5.414 clientes sin luz.

Respecto a la situación de la capital, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, confirmó en sus redes sociales que ya se registran los primeros problemas con la energía eléctrica.

“Aún no comienza la lluvia en la RM, pero hemos recorrido puntos críticos de la región durante toda la jornada, monitoreando el estado de la ciudad ante el sistema frontal. Lamentablemente, ya hay personas con problemas de electricidad. Esperamos que las empresas estén a la altura de la situación“, compartió a través de su cuenta de X.

Aún no comienza la lluvia en la RM pero hemos recorrido puntos críticos de la RM durante toda la jornada monitoreando el estado de la ciudad ante el sistema frontal. Lamentablemente ya hay personas con problemas de electricidad. Esperamos que las empresas estén a la altura de la… — Claudio Orrego L. (@Orrego) July 15, 2026

Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó una alarma por precipitaciones intensas entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana, fenómeno que se extenderá desde la madrugada del viernes 17 hasta el domingo 19 de julio.

Además, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta roja para estas regiones debido a la intensidad del evento meteorológico que se aproxima.