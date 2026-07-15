Presidente Kast condena ataque a carabineros en Valdivia: “Es inaceptable, los responsables responderán con toda la fuerza de la justicia”

La tarde de este miércoles, el presidente José Antonio Kast condenó el ataque a dos funcionarios de Carabineros durante un operativo relacionado con el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín.

En el procedimiento que se desarrolló en el sector de Punucapa, en Valdivia (Región de Los Ríos), los efectivos buscaban capturar al presunto autor material del asesinato del cabo Naín en el año 2020.

El sujeto se resistió a su captura y abrió fuego contra los funcionarios policiales, recibiendo uno de ellos un impacto balístico en el rostro. Ambos se encuentran actualmente en el Hospital Base de Valdivia.

Condenamos con la máxima firmeza el cobarde ataque que dejó a dos carabineros heridos durante un procedimiento judicial en #Valdivia. Uno de ellos permanece grave, con pronóstico reservado. Toda nuestra preocupación y apoyo están con ambos funcionarios y sus familias. Este hecho… pic.twitter.com/K2pVr7ydZZ — Carabineros de Chile (@Carabdechile) July 15, 2026

Kast condena ataque a carabineros

El presidente Kast condenó el ataque y aseguró que la situación es “difícil” y “dolorosa”. “No puedo dejar pasar una situación difícil, dolorosa, que se ha vivido hoy día en la región de Los Ríos”, afirmó, agregando que los carabineros participaban en la búsqueda de los responsables del asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín, una investigación que “no ha cesado“.

El mandatario sostuvo que el operativo permitió dar con “una persona señalada como uno de los sujetos de interés o responsables del asesinato del suboficial Naín”, pero lamentó que “ha quedado con riesgo vital, muy grave, un cabo de Carabineros, Marco Cosme“.

Asimismo, calificó el hecho como “inaceptable” y aseguró que “esto tiene que enfrentarse con toda la fuerza del Estado”. Además, enfatizó que “es una organización criminal aquella que atenta contra nuestras fuerzas policiales. Más allá de distintos nombres que le puedan poner, esto es inaceptable”.

En esa línea, indicó que el ministro de Seguridad y el general director de Carabineros “han recibido las instrucciones de buscar a todos aquellos que hayan sido encubridores de este criminal“. “Ya le costó la vida al suboficial Naín y hoy día está en riesgo vital un cabo de Carabineros”, complementó.

Previamente, a través de redes sociales, ya se había referido al hecho: “El violento ataque a Carabineros en Valdivia es absolutamente inaceptable y los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia. El Ministro de Seguridad va camino a Valdivia para coordinar las acciones con Carabineros”.

Diversos ministros reaccionaron a lo ocurrido, entre ellos el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado. “No vamos a permitir que vestir un uniforme con honor signifique convertirse en blanco de delincuentes cobardes y miserables”, dijo Arrau, mientras que Alvarado tildó los hechos como “de máxima gravedad”.

No vamos a permitir que vestir un uniforme con honor signifique convertirse en blanco de delincuentes cobardes y miserables. Quien dispara contra un Carabinero no sólo ataca a una persona: ataca directamente al Estado de Chile y a todos los chilenos. Nuestro respaldo a… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) July 15, 2026