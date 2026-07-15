CONAF anuncia cierre de parques por sistema frontal: Revisa el listado completo

A propósito del intenso temporal que se espera en las próximas horas, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) anunció que varias áreas protegidas y parques nacionales se encontrarán sin acceso al público.

La medida “apunta al resguardo de la seguridad de las y los visitantes y también de las y los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal”, añadieron desde la entidad.

Respecto a la reapertura de los parques, el ente sostuvo que “se informará oportunamente“.

Entre las reservas cerradas se encuentran el Parque Nacional Radal Siete Tazas (Molina), el Parque Nacional Bosque Fray Jorge (Coquimbo) y el Parque Nacional La Campana (Hijuelas y Olmué).