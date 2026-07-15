“Esta situación va a ser dura”: Presidente Kast supervisa obras en canal Santa Marta y llama al autocuidado

El presidente José Antonio Kast viajó a Maipú este miércoles para inspeccionar las obras del sistema de drenaje del canal Santa Marta, ante el intenso sistema frontal que afectará a la zona central del país.

El canal Santa Marta es conocido como uno de los puntos más críticos de Santiago durante las lluvias, ya que la acumulación de basura suele saturar o desbordar su cauce, causando el corte de avenidas clave, como ocurre en la intersección de Tres Poniente con Camino a Melipilla.

Es por eso que el Gobierno ejecuta obras de entubamiento en el canal para prevenir desbordes durante los meses de invierno. Al respecto, el mandatario explicó que con estos trabajos se “va a mitigar el dolor de personas que en años anteriores han sufrido la inundación de sus viviendas”.

No obstante, aclaró que las obras “no van a solucionar todos los problemas que afectan a la comuna de Maipú, como lo señaló el alcalde (Tomás Vodanovic) (…) Va a haber situaciones que están más hacia Melipilla que esta obra no va a controlar. Y ahí, de nuevo, el autocuidado. Cuando vemos que un camino se comienza a inundar, no lo utilicemos. Hagamos lo que nos dicen las autoridades”.

En esa línea, hizo un llamado a las personas “que usan de mala manera los cursos de agua arrojando mobiliario o electrodomésticos en desuso, los cuales van obstruyendo el flujo, a que no lo hagan”.

Añadió que “este es un buen momento para hacer una reflexión a lo largo de todo el país sobre cómo cuidamos nuestro entorno para no dañar a otras personas. Esta situación que nos convoca va a ser dura —lo han señalado las distintas autoridades, lo señalo yo y es lo que hemos podido monitorear—, pero tenemos que sacar lecciones”.

Cerró diciendo que “cuando hay recursos escasos, tenemos que priorizar ciertas obras que vayan a mitigar los problemas de la ciudadanía hacia adelante“.

A la instancia también asistieron el alcalde Tomás Vodanovic y el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

Durante la tarde, el mandatario continuará su despliegue en la comuna de La Florida, donde realizará un balance de las medidas para afrontar el sistema frontal junto a otras autoridades.