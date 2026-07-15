Carabineros: Funcionario herido en operativo que permitió detener al presunto autor del crimen de Eugenio Naín sigue grave

Durante la tarde de este miércoles, Carabineros informó sobre el estado de salud de uno de los funcionarios que recibió un impacto balístico en el rostro durante el operativo que culminó con la detención de Carlos Esteban Cancino, sindicado como uno de los presuntos autores del homicidio del cabo Eugenio Naín.

“Condenamos con la máxima firmeza el cobarde ataque que dejó a dos carabineros heridos durante un procedimiento judicial en Valdivia. Uno de ellos permanece grave, con pronóstico reservado. Toda nuestra preocupación y apoyo están con ambos funcionarios y sus familias”, señaló la institución.

Asimismo, informó que el general director de Carabineros, Marcelo Araya, se trasladará a la ciudad de Valdivia para supervisar el desarrollo del procedimiento.

Además, el Presidente José Antonio Kast informó que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, también viajará a la Región de Los Ríos.

Por su parte, el fiscal Carlos Bustos detalló que durante esta jornada se ejecutó una orden de entrada y registro para detener al último prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín.

“El Tribunal de Garantía de Temuco autorizó una entrada y registro en un domicilio ubicado en un sector cercano a la costa de Valdivia, específicamente en el sector Las Minas. En ese contexto, cuando Carabineros materializó esta diligencia para proceder a la detención, el imputado se resistió. Se encontraba armado con un revólver y efectuó varios disparos contra funcionarios policiales.

Como consecuencia de ello, dos funcionarios resultaron heridos: uno con una lesión en el abdomen y otro, preliminarmente, en el rostro. Uno de ellos se encuentra en estado de gravedad. En tanto, el imputado fue detenido y trasladado al Hospital Base de Valdivia”, reportó.

En ese contexto, aclaró que el funcionario del GOPE que recibió un impacto balístico en el rostro permanece en estado de gravedad. En tanto, el imputado se encuentra fuera de riesgo vital y permanece internado en el Hospital Base de Valdivia.

Respecto de los pasos a seguir, explicó que el imputado pasará este jueves a control de detención por la flagrancia del ataque con arma de fuego contra los funcionarios de Carabineros que ejecutaban el procedimiento.

Posteriormente, será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para ser formalizado por el homicidio del suboficial Eugenio Naín.