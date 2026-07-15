Aguas Andinas refuerza su plan preventivo en la Región Metropolitana para asegurar el suministro de cara al sistema frontal

En el contexto de la llegada de sistemas frontales al país, Aguas Andinas anunció un refuerzo de su plan preventivo ante las lluvias intensas en el Gran Santiago.

Se esperan acumulados de más de 150 mm para el centro de Santiago entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio, por lo que Aguas Andinas ha desarrollado diferentes medidas de precaución, incluida limpieza y desobstrucción de la red de alcantarillado.

El objetivo de este plan es mantener operativa esta red de alcantarillado y para ello se encuentran “intensificando equipos en terreno para atender las necesidades que se vayan presentando”.

Despliegue en terreno

A través de un comunicado, la empresa dio a conocer que este plan preventivo incluye limpieza de alcantarillado en distintos puntos de la ciudad de Santiago a través de tecnología. Entre las herramientas incluye:

Equipos combinados para la limpieza de alcantarillados.

Equipos Jet y camión rotavarillas destinados a la atención de emergencias.

Equipos de diagnóstico acústico y de inspección televisiva

“Como compañía hemos realizado un reforzamiento tanto a nivel de equipos humanos como técnicos para atender las diversas incidencias que sabemos podrían originarse en la ciudad, pues la red de alcantarillado está capacitada solo para recibir las aguas servidas y no grandes cantidades de lluvia; para eso existe una red paralela que no es gestionada por la compañía”, dijo Jaime Avello, subgerente de Operaciones de la compañía de servicios medioambientales.

Además, desde la empresa afirman que se han extraído más de 2 mil toneladas de basura durante todo el año, gracias a este plan preventivo.

Medidas de cuidado

Desde Aguas Andinas destacaron la importancia del buen uso de los alcantarillados, sobre todo en jornadas de lluvias intensas, por lo que se solicita a la ciudadanía no abrir las tapas de la red de alcantarillado en las calles, ya que podría saturar la infraestructura “que no está diseñada para recibir aguas lluvias”.

Asimismo, reiteraron la importancia de no arrojar elementos domésticos al desagüe que faciliten los tapones, tales como:

Toallas húmedas.

Pañales.

Aceite domiciliario.

Además, desde la empresa, confirman que los megaestanques de Pirque y los pozos de Cerro Negro – Lo Mena están listos para entrar en acción en caso de ser necesario, garantizando hasta 37 horas de autonomía “ante eventos de turbiedad en los ríos”.