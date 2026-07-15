Detienen a Carlos Cancino, presunto autor del homicidio de Eugenio Naín, tras operativo en el que dos carabineros resultaron heridos

Este miércoles, Carabineros detuvo a Carlos Esteban Cancino Tapia tras un complejo operativo policial, en el que dos funcionarios resultaron heridos.

El perfil de Carlos Esteban Cancino Tapia

Cancino es sindicado como uno de los presuntos autores del homicidio del cabo Eugenio Naín, ocurrido en 2020 en la localidad de Metrenco, comuna de Padre Las Casas.

Según la investigación de la Fiscalía de La Araucanía, Cancino formaba parte del grupo integrado por Luis Tranamil y Francisco Painevilo Maldonado, que instaló una barricada en el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur, lugar hasta donde llegó una patrulla de Carabineros en la que se trasladaban el cabo Naín y el entonces comandante Cristian Fernández.

Tranamil se encuentra actualmente condenado y, de acuerdo con el fallo, “el 30 de octubre de 2020, en horas de la mañana, un grupo aproximado de siete sujetos, entre los cuales se encontraba Luis Tranamil Nahuel, Francisco Painevilo Maldonado y Carlos Cancino Tapia, concurrieron previamente concertados hasta el km 682 de la Ruta 5 Sur, en Padre Las Casas, con la intención de montar una barricada de neumáticos y enfrentarse a Carabineros”.

Estos tres sujetos dispararon contra los funcionarios policiales, dejando gravemente herido al cabo Eugenio Naín, quien resultó con una herida torácica penetrante, complicada con una lesión pulmonar que finalmente le causó la muerte.

Cabe mencionar que, durante la investigación, interceptaciones telefónicas dieron cuenta de conversaciones informales en las que terceros, según publicó Emol, señalaban que “el Rana se habría pitiado al paco”, en alusión a Carlos Esteban Cancino Tapia.